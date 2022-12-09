Суд признал Яшина* виновным в распространении фейков про российскую армию

Мещанский суд Москвы признал бывшего муниципального депутата по Красносельскому району Илью Яшина (признан в РФ СМИ-иноагентом) виновным в распространении фейков про российскую армию.


Основанием для возбуждения уголовного дела о дискредитации российской армии «по мотивам политической ненависти» стал стрим оппозиционера, в которых он обсуждал события в украинской Буче.

Ранее обвинение запросило Яшина девять лет колонии общего режима, а также потребовало лишить его права заниматься администрированием интернет-ресурсов на четыре года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФейкСпецоперацияСудОппозицияИлья Яшин
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