Суд признал Яшина* виновным в распространении фейков про российскую армию
Мещанский суд Москвы признал бывшего муниципального депутата по Красносельскому району Илью Яшина (признан в РФ СМИ-иноагентом) виновным в распространении фейков про российскую армию.
Основанием для возбуждения уголовного дела о дискредитации российской армии «по мотивам политической ненависти» стал стрим оппозиционера, в которых он обсуждал события в украинской Буче.
Ранее обвинение запросило Яшина девять лет колонии общего режима, а также потребовало лишить его права заниматься администрированием интернет-ресурсов на четыре года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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