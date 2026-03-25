Где чаще всего «прокалывается» ИИ при написании студенческих работ

Опытный преподаватель всегда сможет отличить работу, сделанную не студентом, а нейросетью, сказала НСН Евгения Абелюк.

При написании статей искусственный интеллект (ИИ) часто ошибается в библиографиях и именах персонажей, если речь идет о спектаклях или произведениях, сказала НСН преподаватель магистратуры учителей словесности при НИУ ВШЭ Евгения Абелюк, напомнив о необходимости перепроверки ответов нейросетей.

В Совете Федерации разрабатывают законопроект, который должен урегулировать применение искусственного интеллекта в сфере образования. Об этом «Ведомостям» сообщила председатель Infowatch и член правления Ассоциации разработчиков программных продуктов Наталья Касперская. По ее словам, масштабы использования ИИ среди студентов уже значительны.

Согласно данным системы «Антиплагиат», около четверти учащихся применяют такие технологии при подготовке работ, а опросы показывают, что в целом к помощи ИИ прибегали 87% студентов, причем примерно половина использовала его для списывания. Абелюк считает, что в будущем нейросети станут умнее и перестанут путаться в фактах.

«Обычно преподаватели видят, когда студент использует ИИ. Сейчас же есть разные модели нейросетей, некоторые из которых работают не очень хорошо. Например, ИИ очень часто делает ошибки в библиографиях, придумывая источник, которого на самом деле не существует. Он берет фамилию настоящего автора и приписывает ему авторство над книгой, которой нет. Кроме того, нейросети могут путать имена персонажей в процессе обсуждения театрального спектакля или произведения. Такого очень много! Но это уйдет, потому что ИИ совершенствуется. Однако все равно всегда видна штучная работа, когда человек говорит и думает сам. Опытный глаз всегда отличит», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, студентов и преподавателей стоит обучать тому, как правильно задать вопрос нейросети при решении творческой задачи.

«Другое дело, ИИ вполне можно использовать в работе с определенными целями в том числе. Умение правильно задать вопрос — очень важная вещь. У нас это иногда не умеют делать не только студенты, но и сами учителя. Нужно уметь правильно задавать вопросы искусственному интеллекту при решении творческой задачи. Можно даже давать какие-то задания по формулированию вопросов искусственному интеллекту», — добавила Абелюк.

Ранее ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко в беседе с НСН заявил, что использование нейросетей в процессе обучения уже стало реальностью. По его словам, студенты с такими навыками получат конкурентное преимущество, передает «Радиоточка НСН».

