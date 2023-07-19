Препараты для прерывания беременности перестанут продаваться в аптеках

Проект соответствующего приказа примут осенью 2023 года.

Отмечается, что таблетки «Мизопростол» в дозировке 200 мкг и «Мифепристон» в дозировке 10, 50 и 200 мг будут использовать только в медорганизациях.

Что касается других препаратов для прерывания беременности, то Минздрав либо разрешит отпускать их рецепту, либо полностью уберёт их из аптек.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал ужесточить контроль над препаратами для медикаментозного аборта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».