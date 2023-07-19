Препараты для прерывания беременности перестанут продаваться в аптеках

Препараты для прерывания беременности «Мизопростол» и «Мефипристон» перестанут продавать в аптеках с 1 марта 2024 года. Об этом со ссылкой на ответ Минздрава депутату Госдумы Татьяне Буцкой сообщает Telegram-канал «Осторожно Media».

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Проект соответствующего приказа примут осенью 2023 года.

Отмечается, что таблетки «Мизопростол» в дозировке 200 мкг и «Мифепристон» в дозировке 10, 50 и 200 мг будут использовать только в медорганизациях.

Что касается других препаратов для прерывания беременности, то Минздрав либо разрешит отпускать их рецепту, либо полностью уберёт их из аптек.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал ужесточить контроль над препаратами для медикаментозного аборта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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