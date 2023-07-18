Глава Минздрава РФ раскритиковал женщин, откладывающих деторождение ради карьеры
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что назвал «порочной практикой» стремление женщин сначала построить карьеру и обеспечить материальную базу, а затем родить ребёнка, сообщает ТАСС.
По его словам, из-за этого возникает множество проблем, в том числе «бесплодие, невынашивание, ЭКО», а также «сокращается время для рождения третьего и четвёртого ребёнка».
«Порочная практика сформировалась в обществе... Ситуация должна быть пересмотрена. Посыл должен быть иной. Чем раньше она родит, тем лучше для здоровья самой женщины, для здоровья детей и её карьеры», - указал Мурашко.
Он добавил, что «стать матерью — это ответственное решение», и объяснять это женщинам нужно не в момент обнаружения беременности, а «со школьной скамьи».
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести отцовский капитал для подъема демографии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru