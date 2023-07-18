Глава Минздрава РФ раскритиковал женщин, откладывающих деторождение ради карьеры

По его словам, из-за этого возникает множество проблем, в том числе «бесплодие, невынашивание, ЭКО», а также «сокращается время для рождения третьего и четвёртого ребёнка».

«Порочная практика сформировалась в обществе... Ситуация должна быть пересмотрена. Посыл должен быть иной. Чем раньше она родит, тем лучше для здоровья самой женщины, для здоровья детей и её карьеры», - указал Мурашко.

Он добавил, что «стать матерью — это ответственное решение», и объяснять это женщинам нужно не в момент обнаружения беременности, а «со школьной скамьи».

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести отцовский капитал для подъема демографии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

