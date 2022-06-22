Премию мира имени Льва Толстого учредили в России

В документе говорится, что некоммерческая организация «Фонд международной премии мира имени Льва Николаевича Толстого» будет присуждать новую премию за содействие укреплению мира и международного сотрудничества, привлечение международной общественности к борьбе за мир во всем мире, а также за достижение благотворительных, культурных и образовательных целей, в том числе в вопросах позитивного восприятия России в мире.

Протокол подписали председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, председатель правления Российского исторического общества (РИО) Константин Могилевский и исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Виталий Мартынюк.

На церемонии присутствовали директора Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее пресс-центр НСН был признан лучшей новостной службой по версии WOW AWARDS.

