Пресс-центр НСН признан лучшей новостной службой по версии WOW AWARDS
30 мая 202209:31
Пресс-центр НСН стал лучшей новостной службой 2022 года по версии премии WOW AWARDS.
WOW AWARDS — награда журнала WOW, которая вручается за заслуги в различных сферах деятельности.
Церемония вручения наград состоялась накануне в Москве. В седьмой раз национальной премией отметили лучших представителей бизнеса, шоу-бизнеса, науки, а также социально важные проекты.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru