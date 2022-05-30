Пресс-центр НСН признан лучшей новостной службой по версии WOW AWARDS

Пресс-центр НСН стал лучшей новостной службой 2022 года по версии премии WOW AWARDS.

WOW AWARDS — награда журнала WOW, которая вручается за заслуги в различных сферах деятельности.

Церемония вручения наград состоялась накануне в Москве. В седьмой раз национальной премией отметили лучших представителей бизнеса, шоу-бизнеса, науки, а также социально важные проекты.

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ФОТО: НСН
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