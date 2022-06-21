Нобелевскую медаль Муратова продана более чем за $100 млн

Принадлежащая главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову медаль Нобелевской премии мира продана на аукционе в США за $103,5 млн, следует из сообщения организаторов торгов Heritage Auction.

Нобелевская медаль Муратова выставлена на торги за $6 250

Торги начались со стартовой цены в $550 тысяч. Средства от продажи Муратов намерен передать в фонд помощи украинским беженцам ЮНИСЕФ. По его словам, организация пообещала, что все вырученные средства будут предназначены всем странам, где есть украинские дети-беженцы.

Главред выразил надежду, что его инициативу поддержат люди по всему миру.

Торги начались 1 июня - в День защиты детей - и завершились 20 июня, когда отмечается Всемирный день беженцев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаНобелевская ПремияДмитрий Муратов
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