Анне Банщиковой присвоили звание заслуженной артистки РФ
4 мая 202616:43
Алексей Филимонов
Актрисе театре «Современник» Анне Банщиковой (Леонидовой) было присвоено звание заслуженной артистки России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В документе говорится, что почётное звание актрисе присвоено «за заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Также звание заслуженный артист РФ глава государства присвоил актёру Александринского театра Александру Лушину.
Ранее Путин присвоил актрисе, народной артистке РСФСР Марине Нееловой звание Героя Труда, пишут «Известия».
