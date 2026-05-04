Анне Банщиковой присвоили звание заслуженной артистки РФ

Актрисе театре «Современник» Анне Банщиковой (Леонидовой) было присвоено звание заслуженной артистки России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Поэтессе Рубальской присвоили звание народной артистки РФ

В документе говорится, что почётное звание актрисе присвоено «за заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Также звание заслуженный артист РФ глава государства присвоил актёру Александринского театра Александру Лушину.

Ранее Путин присвоил актрисе, народной артистке РСФСР Марине Нееловой звание Героя Труда, пишут «Известия».

ФОТО: ТАСС/Шарифулин Валерий
