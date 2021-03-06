Премьер Словакии резко ответил на призыв отказаться от вакцины «Спутник V»

Словакия нуждается в российской вакцине «Спутник V» и не будет ее возвращать. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Словакии Игорь Матович в ответ на критику покупки российского препарата.

Президент Словакии подвергла критике использование препарата «Спутник V» для вакцинации

В понедельник государство получило первую партию «Спутника V», не дожидаясь регистрации препарата в Евросоюзе. Ряд словацких политиков резко отреагировали на покупку российской вакцины, назвав ее «инструментом гибридной войны».

Матович сообщил, что производители «Спутника V» заявили о готовности отменить договор о поставках вакцины, вызвавшей такую бурную реакцию.

По словам премьера, в Словакии «было крика», когда препарат прибыл в страну.

«А когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций вернуть… сразу тишина. Гробовая», — написал Матович.

Премьер отметил, что он не позволил бы вернуть крайне необходимый Словакии препарат. В заключение Матович заверил, что Словакия — крепкая составная часть ЕС.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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