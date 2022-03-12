Премьер-лига Великобритании отстранила Абрамовича от управления ФК «Челси»

«После введения санкций правительством Великобритании правление премьер-лиги отстранило Романа Абрамовича с должности главы футбольного клуба "Челси"», - сообщается на сайте АПЛ.

«Решение правления не влияет на способность клуба тренироваться и участвовать в матчах, как указано в условиях лицензии, выданной правительством, срок действия которой истекает 31 мая 2022 года», - сказано в заявлении.

В четверг английские власти ввели санкции в отношении Абрамовича. Были заморожены активы российского бизнесмена и запрещены поездки.

