Премьер-лига Великобритании отстранила Абрамовича от управления ФК «Челси»
Британская премьер-лига приняла решение отстранить российского бизнесмена Романа Абрамовича от управления футбольным клубом «Челси».
«После введения санкций правительством Великобритании правление премьер-лиги отстранило Романа Абрамовича с должности главы футбольного клуба "Челси"», - сообщается на сайте АПЛ.
«Решение правления не влияет на способность клуба тренироваться и участвовать в матчах, как указано в условиях лицензии, выданной правительством, срок действия которой истекает 31 мая 2022 года», - сказано в заявлении.
В четверг английские власти ввели санкции в отношении Абрамовича. Были заморожены активы российского бизнесмена и запрещены поездки.
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