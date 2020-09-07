Премьер Белоруссии привился от COVID-19 российской вакциной
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко после переговоров со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным привился от COVID-19. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря главы правительства республики Александра Исаева. Он подчеркнул, что Головенко «чувствует себя отлично, был на работе и в пятницу, и в субботу, и сегодня».
Напомним, в ходе визита Михаила Мишустина в Минск состоялись его переговоры с белорусским коллегой, а также президентом Александром Лукашенко. На встрече с белорусским президентом глава российского кабмина, в частности, рассказал, что глава правительства Белоруссии решил испытать на себе российскую вакцину от COVID-19, отмечает телеканал 360.
Между тем, в минувшую пятницу министр обороны России Сергей Шойгу сделал себе прививку отечественной вакциной против коронавируса COVID-19. Об этом сообщает RT со ссылкой на оборонное ведомство.
Также стало известно, что от COVID-19 привился и мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник рассказал президенту Владимиру Путину, что пошёл на это ради возможности агитировать за вакцинацию, пишет Ura.ru.
По словам Собянина, никаких последствий он не ощутил, за исключением небольшой головной боли и тяжести в первые полдня после вакцинации.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 185 / сут.
Умерли
17 871+51 / сут.
Выздоровели
843 тыс.+2 328 / сут.
- Москвич нашел на антресолях скрипку Страдивари
- Премьер Белоруссии привился от COVID-19 российской вакциной
- Глава ВОЗ призвал мир готовиться к новой пандемии COVID-19
- Вынесен первый штраф за позднюю публикацию результатов теста на COVID-19
- Родственники Марии Колесниковой подадут заявление о её пропаже
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru