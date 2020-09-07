Премьер Белоруссии привился от COVID-19 российской вакциной

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко после переговоров со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным привился от COVID-19. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря главы правительства республики Александра Исаева. Он подчеркнул, что Головенко «чувствует себя отлично, был на работе и в пятницу, и в субботу, и сегодня».

Напомним, в ходе визита Михаила Мишустина в Минск состоялись его переговоры с белорусским коллегой, а также президентом Александром Лукашенко. На встрече с белорусским президентом глава российского кабмина, в частности, рассказал, что глава правительства Белоруссии решил испытать на себе российскую вакцину от COVID-19, отмечает телеканал 360.