Глава ВЦИОМа описал возможного преемнику Путина

Владимир Путин уже ищет преемника среди политиков нового поколения. Как отмечает «Российская газета», такую точку зрения высказал директор ВЦИОМ Валерий Федоров. При этом, он подчеркнул, что имя преемника президента РФ «мы узнаем нескоро». Однако его образ уже сейчас можно «прорисовать»: возраст 40–50 лет, ответственный, современный и динамичны. Имеет опыт госуправления, считает глава ВЦИОМ.

Также Федоров заявил, что приемник Владимира Путина будет человеком с сильным характером и патриотом, который никогда не пожертвует суверенитетом России и статусом великой державы ради заморских «печенек».

Согласно Конституции, полномочия Путина на посту президента истекут в 2024 году. Федоров не считает, что основной закон будет изменен для того, чтобы продлить срок нахождения президента у власти.