«Предвижу количество COVID-19». Арбатова о поездках в Турцию
Российские туристы начали активно искать туры и билеты в Турцию после сообщения о скором возобновлении авиасообщения между странами.
Писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН поделилась своими опасениями по поводу открытия границ и выездного туризма.
«Это, конечно, страшный сон. Я уже предвижу количество COVID-19, которое они привезут. Гостиница – идеальное место для выращивания инфекции. Поэтому мне заранее жалко этих людей, жалко нас. Наша эпидемия началась с того, что один россиянин вернулся из Италии, это было первое звено цепи, которую мы до сих пор прервать не можем», – сказала она.
Кроме того, писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эксклюзивном интервью НСН обрадовалась отмене шествия «Бессмертный полк».
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