«Предвижу количество COVID-19». Арбатова о поездках в Турцию

«Это, конечно, страшный сон. Я уже предвижу количество COVID-19, которое они привезут. Гостиница – идеальное место для выращивания инфекции. Поэтому мне заранее жалко этих людей, жалко нас. Наша эпидемия началась с того, что один россиянин вернулся из Италии, это было первое звено цепи, которую мы до сих пор прервать не можем», – сказала она.

Кроме того, писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эксклюзивном интервью НСН обрадовалась отмене шествия «Бессмертный полк».

