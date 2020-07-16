«Предвижу количество COVID-19». Арбатова о поездках в Турцию

Российские туристы начали активно искать туры и билеты в Турцию после сообщения о скором возобновлении авиасообщения между странами.

Писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН поделилась своими опасениями по поводу открытия границ и выездного туризма.

Ломидзе об открытии границ, отмене обсервации и экотуризме

«Это, конечно, страшный сон. Я уже предвижу количество COVID-19, которое они привезут. Гостиница – идеальное место для выращивания инфекции. Поэтому мне заранее жалко этих людей, жалко нас. Наша эпидемия началась с того, что один россиянин вернулся из Италии, это было первое звено цепи, которую мы до сих пор прервать не можем», – сказала она.

Кроме того, писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эксклюзивном интервью НСН обрадовалась отмене шествия «Бессмертный полк».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:КоронавирусТуризмПутешествияТурцияМария Арбатова
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