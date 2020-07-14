Ломидзе об открытии границ, отмене обсервации и экотуризме
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.
Ряд стран заявили о готовности принимать российских туристов
В промежутке с середины июля и до начала августа ряд стран откроет свои границы для российских туристов. В их числе Хорватия, Египет, Турция, Доминикана, Куба, Мексика, Мальдивы, Арабские Эмираты.
Майя Ломидзе: «Большинство этих стран будут требовать справку при пересечении границы об отсутствии у вас коронавируса. Подробнее о том, при каких условиях российские граждане смогут попасть в эти восемь стран, можно ознакомиться на сайте АТОР. Проблема в другом – страны готовы нас принимать, но мы пока не готовы отправить туда самолеты с нашими гражданами. И буквально на днях станет известно, с какими же странами и в каком порядке Россия будет готова открывать авиасообщение. Есть основания считать, что начнется все с этих восьми стран, поскольку вице-премьер Татьяна Голикова ранее сказала, что главный принцип – принцип взаимности и соответствие требованиям безопасности Роспотребнадзора», – отметила в эфире НСН Майя Ломидзе.
Обсервация для прибывающих в РФ из других стран граждан отменен
Роспотребнадзор отменил обязательный карантин для прибывающих граждан из-за границы в Россию.
Майя Ломидзе: «Особо к нам прибыть пока никто не может опять-таки в виду отсутствия международного авиасообщения. Но по оценки туроператоров по въездному туризму, это уже хороший шаг, поскольку карантин при прибытии, безусловно, ставил крест на развитии туризма. Теперь же есть шансы, что, как только откроется международное авиасообщение, и иностранцы смогут приезжать к нам, наслаждаться нашими красотами», – поделилась она с НСН.
Путин: Для роста внутреннего туризма необходимо развивать инфраструктуру
Для качественного роста внутреннего туризма в России необходимо развивать инфраструктуру. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Майя Ломидзе: «Одной из важнейших новостей последнего периода стало решение о формировании нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Конечно, этот сезон сильно отличается от всех предыдущих. Потому что обычно, когда жесткий кризис, не ставятся чартеры, сама отрасль не попадает в нацпроекты, но в этом году все происходит по-другому. Национальный проект, скорее всего, будет, и он будет предполагать быстрые победы. То есть результаты работы по этому национальному проекту, результаты по его реализации смогут увидеть наши туристы, мы надеемся, в ближайшее время. Это подтверждается и решением Ростуризма выделить гранты на строительство модульных гостиниц. Речь идет о глэмпингах, кемпингах и автокемпингах. То есть вся та маленькая инфраструктура, которая позволила бы огромному количеству самостоятельных туристов добираться до самых неожиданных мест нашей необъятной Родины и заниматься, например, экологическим туризмом. Есть основания считать, что экологический туризм и, соответственно, развитие инфраструктуры в этой части, тоже станет одним из элементов нового нацпроекта», – подытожила в интервью НСН Майя Ломидзе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
740 тыс.+6 248 / сут.
Умерли
11 614+175 / сут.
Выздоровели
513 тыс.+8 804 / сут.
- В Ханты-Мансийском АО ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
- В России трансгендерам запретят браки и усыновление детей
- Белоруссия и Россия заключили соглашение о поставках нефти
- Чечня закрыла въезд туристам из-за коронавируса
- Экс-совладелец Росгосстраха осужден на 8 лет за мошенничество на 8 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru