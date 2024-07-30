Госдума приняла закон о запрете треш-стримов и ответственности за них

На нарушение предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц и от 800 тысяч рублей до миллиона для юрлиц. Помимо штрафа, у нарушителей будет конфискована соответствующая техника.

При этом уточняется, что штрафы за треш-стримы не распространяются на произведения культуры, науки, литературы и искусства, а также на материалы зарегистрированных СМИ, и фото и видео, предназначенные для медицины или науки.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы задержали в Зеленограде мужчину, который во время трансляции оскорблял участников спецоперации и угрожал им расправой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



