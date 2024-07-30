Госдума приняла закон о запрете треш-стримов и ответственности за них

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который предполагает административную ответственность до миллиона рублей за треш-стримы.

Законопроектом устанавливается административная ответственность за распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство, нравственность, содержащую изображение противоправных и насильственных действий.

Задержан треш-стример из Дагестана за оскорбление чувств верующих

На нарушение предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц и от 800 тысяч рублей до миллиона для юрлиц. Помимо штрафа, у нарушителей будет конфискована соответствующая техника.

При этом уточняется, что штрафы за треш-стримы не распространяются на произведения культуры, науки, литературы и искусства, а также на материалы зарегистрированных СМИ, и фото и видео, предназначенные для медицины или науки.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы задержали в Зеленограде мужчину, который во время трансляции оскорблял участников спецоперации и угрожал им расправой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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