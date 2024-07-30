Госдума приняла закон, разрешающий майнинг криптовалют в РФ

Согласно документу, осуществлять майнинг смогут только те юрлица и индивидуальные предприниматели, которые будут включены в соответствующий реестр, составляемый правительством РФ.

Обычные граждане также смогут майнить криптовалюту без включения в указанный список, но только в том случае, если они не будут превышать установленные кабмином лимиты энергопотребления.

«Сегодня Россия занимает второе место по майнингу, и я уверен: после того, как появится регулирование этой сферы, мы выйдем на первое место, обогнав США», — указал соавтор законопроекта депутат Антон Горелкин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в связи с ростом майнинга криптовалют возникают риски нехватки электроэнергии в ряде регионов страны, с подобной проблемой столкнулись в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае, сообщает RT.

