Госдума приняла закон, разрешающий майнинг криптовалют в РФ
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, легализующий на территории России деятельность по добыче криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно документу, осуществлять майнинг смогут только те юрлица и индивидуальные предприниматели, которые будут включены в соответствующий реестр, составляемый правительством РФ.
Обычные граждане также смогут майнить криптовалюту без включения в указанный список, но только в том случае, если они не будут превышать установленные кабмином лимиты энергопотребления.
«Сегодня Россия занимает второе место по майнингу, и я уверен: после того, как появится регулирование этой сферы, мы выйдем на первое место, обогнав США», — указал соавтор законопроекта депутат Антон Горелкин.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в связи с ростом майнинга криптовалют возникают риски нехватки электроэнергии в ряде регионов страны, с подобной проблемой столкнулись в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума приняла закон, разрешающий майнинг криптовалют в РФ
- Депутат Журавлев объяснил необходимость повышения срока службы
- США запретят ВСУ наносить удары вглубь России американским оружием
- Милонов призвал Дурова создать многодетную семью
- Объявлен старт приема заявок на премию RT для военных корреспондентов
- Госдума ограничила число сим-карт для одного абонента
- Госдума приняла закон о запрете треш-стримов и ответственности за них
- Матвиенко предложила Центробанку запретить деятельность всех МФО
- Каналы с аудиторией больше 10 тысяч человек обязали сообщать о себе в РКН
- Участница открытия Олимпиады Буч пожаловалась на травлю в интернете
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru