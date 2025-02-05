Что в реке? «Кривая линия» защитила Петергоф, а Пушкино тонет в канализации
Власти ленинградской области заверили НСН, что не давали разрешений на строительство мусорного комплекса рядом с Оржицами, ну а в Пушкино кричат об экологической катастрофе и загрязнении рек.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получает в январе много ответов от чиновников, обещающих решить проблемы россиян.
Так, власти Ленинградской области успокоили людей, озабоченных планами строительства мусорного комплекса, угрожающего Петергофу. При этом на днях к нам пришел сигнал бедствия из Пушкинского городского округа, уже полгода утопающего в канализации.
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В прошлом веке в подмосковном городе Пушкино жили многие деятели искусства – от Маяковского до Паустовского. При этом сегодня местным жителям не до красот – уже полгода город утопает в нечистотах зловонии. Канализация сломана, при этом все стоки идут по центральным улицам в реку, однако власти не хотят решать проблему.
«У нас еще летом вышла из строя канализационная насосная станция (КНС). Вышли из строя все насосы, которые обслуживают город, в котором живет более 120 тысяч человек Канализация засорена и все идет поверху. Идешь по центру города, и ручьи текут. Смотришь - канализационный люк, а из него течет по улицам эта жижа зловонная. При этом сбросы из канализации идут в реки Серебрянка и Уча, которая впадает в Клязьму, Клязьма в Оку, а Ока в Волгу. Это и в Пушкино, и в Ивантеевке. Был случай: собака попила из реки там, где Уча впадает в Клязьму, а потом неделю лежала с отравлением под капельницей. Представляете, что там в реке? У нас было столько уток, а теперь ни рыбы, ни уток, ничего, просто экологическая катастрофа», - рассказал НСН местный житель Михаил Карпов.
Мы попросили разобраться в ситуации подмосковного губернатора Андрея Воробьева и главу Минстроя и ЖКХ Ирека Файзуллина, всегда оперативно отвечающих на запросы НСН.
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В середине января к нам обратились жители деревни Оржицы Ленинградской области. Люди били тревогу из-за новостей о строительстве мусорного комплекса, угрожающего фонтанам Петергофа, так и не получив от властей внятных объяснений – будут его строить или нет.
В ответ на запросы НСН ситуацию прояснили губернатор Ленинградской области, прокуратура и Роспотребнадзор. Людей заверили, что на сегодня никаких утвержденных планов по строительству комплекса по переработке отходов нет. Инженерные изыскания на участке действительно ведутся, однако пока нет даже оснований для начала экологической экспертизы. Как минимум, до осени люди могут спасть спокойно, заверили нас чиновники. Однако жители Оржиц и соседних деревень продолжают дежурства в лесу.
«Уже хорошо, спасибо большое за это. Без шумихи не получилось! Сейчас ребята из нашего поселка там каждый день дежурят. Те, кто не работает или выходной, приезжают на машинах и там стоят. Раньше периодически приезжали люди и угрожали, но до рукоприкладства не доходило. Несколько раз приезжали машины с мусором, но им вежливо говорили, что не стоит его выгружать. Ну а сейчас по логике такое не должно повторяться. Пока все это свежо и шевелится, это было бы очень глупо с их стороны», - сказал НСН один из местных жителей,
Ну а мы продолжим держать эту ситуацию на контроле.
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