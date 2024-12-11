«Реально сработало!»: «Кривая линия» помогла Тейково и Кошелево
Обращение НСН к губернатору Ивановской области позволило в течение полутора недель завершить ремонт, тянувшийся с лета, а в Тверской области вернули электричество в деревни, замерзавшие 14 дней.
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После наших обращений к властям Ивановской области решилась проблема, полгода портившая жизнь жителям Тейково, ну а губернатор Тверской области продолжил «размораживать» оставшиеся без света и тепла деревни.
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В конце октября мы рассказывали о ситуации в городе Тейково, который находится в 30 километрах от Иваново. В июле там затеяли ремонт труб, который на полгода оставил людей без нормального водоснабжения. Перерытые улицы, проблемы с отоплением на фоне надвигающейся зимы и постоянно сдвигающиеся сроки завершения ремонта довели жителей пяти домов до отчаяния, однако после обращений НСН к губернатору и в прокуратуру ситуацию пообещали исправить - и не обманули.
«Да, подействовало, реально сработало! Прямо после вашего обращения, наверное, в течение полутора недель зарыли все эти все ямы, заварили все трубы, привели дороги в полный порядок. Приезжала спецтехника, кран, выравнивали это все, плиты поставили назад. Провалов никаких мы не видим и теперь не боимся за детей, что они куда-то провалятся, там же не ограждали ничего, а уже выпал снег. Водоснабжение есть - и горячее, и холодное. Вообще никто не жалуется ни на отопление, ни на водоснабжение. Огромное вам спасибо», - поблагодарила НСН местная жительница.
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На прошлой неделе мы рассказывали, как обращение НСН к властям Тверской области и в Минэнерго России помогло восстановить энергоснабжение деревни Стрельниково. Вслед за этим мы получили многочисленные похожие жалобы от жителей соседних сел Калининского района. После нашего эфира свет и тепло вернулись в Кошелево и Дуденцы, где блэкаут затянулся на 14 дней.
«Через два дня после вашего эфира, в пятницу вечером включили свет. Приехали питерские ребята, два часа поковырялись, соединили провода и включили свет в Дуденцах и Кошелево», - рассказал НСН один из местных жителей.
По словам жителей Орудово и Симоново, электроснабжение этих сел также восстановлено.
Ну а в правительстве Тверской области заверили НСН, что отрабатывается каждое обращение об отсутствии электричества. Всего с момента разгула стихии 21-22 ноября, обесточившей 2,5 тыс. населенных пунктов, было восстановлено электроснабжение более 80 тыс. потребителей. Для помощи в устранении последствий непогоды в регион прибыли 35 бригад «Россетей» из других регионов России.
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Для того чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM и подробно рассказать о своей проблеме.
Ваше обращение тщательно изучат журналисты информационного агентства. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН и в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
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