Представители турбизнеса обратились к властям Кубани по поводу доступа туристов в отели по ПЦР-тестам

По мнению туроператоров, при наличии только сертификата о вакцинации многие россияне не смогут «воспользоваться уже приобретенными услугами, а коллективные средства размещения рискуют столкнуться со значительным незаполнением номерного фонда», пишет Газета.ru.

Ранее к губернатору Краснодарского края по поводу заезда непривитых туристов на курорты региона после 1 августа обратился Ростуризм. Власти заявили, что не собираются отменять принятые ограничения.

