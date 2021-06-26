Представители турбизнеса обратились к властям Кубани по поводу доступа туристов в отели по ПЦР-тестам
Российский союз туриндустрии (РСТ) направил обращение к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, чтобы власти региона позволили туристам заселяться в гостиницы с 1 августа не только по сертификату о вакцинации, но также и по данным ПЦР-теста и свидетельству о перенесенной болезни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо РСТ к главе региона.
По мнению туроператоров, при наличии только сертификата о вакцинации многие россияне не смогут «воспользоваться уже приобретенными услугами, а коллективные средства размещения рискуют столкнуться со значительным незаполнением номерного фонда», пишет Газета.ru.
Ранее к губернатору Краснодарского края по поводу заезда непривитых туристов на курорты региона после 1 августа обратился Ростуризм. Власти заявили, что не собираются отменять принятые ограничения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru