Представители РПЦ рассказали, как бездомным получить сертификат о вакцинации

Кроме получения документов, в центре бездомные могут воспользоваться мобильной душевой, помощью социального работника, а также услугами прачечной и парикмахерской.

«Если нет документов, мы помогаем восстанавливать паспорта. Поэтому если у человека есть желание сделать прививку, то он может это сделать», - передает слова Залесской РИА Новости.

«Ангар спасения» также заявил, что к ним стали чаще обращаться приезжие из различных российских регионов, потерявшие работу в Москве.

