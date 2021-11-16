Представители РПЦ рассказали, как бездомным получить сертификат о вакцинации
Бездомные люди могут получить документы в одном из социальных проектов РПЦ «Ангар спасения», а затем вакцинироваться от COVID-19 в любом пункте. Об этом рассказала работник центра Татьяна Залесская.
Кроме получения документов, в центре бездомные могут воспользоваться мобильной душевой, помощью социального работника, а также услугами прачечной и парикмахерской.
«Если нет документов, мы помогаем восстанавливать паспорта. Поэтому если у человека есть желание сделать прививку, то он может это сделать», - передает слова Залесской РИА Новости.
«Ангар спасения» также заявил, что к ним стали чаще обращаться приезжие из различных российских регионов, потерявшие работу в Москве.
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