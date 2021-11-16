«Будет хаос!» Писатель Панов описал проверку QR-кодов при регистрации на рейс
Писатель специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Гендиректор "Шереметьево" пообещал вовремя ввести проверки QR-кодов
Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.
Вадим Панов: «Я искренне надеюсь, что проверка QR-кодов будет выполнена профессионально и не приведет к столпотворению на вокзалах и аэропортах. Я искренне надеюсь, что мы будем предъявлять свои QR-коды при покупке билетов, а не проверять их при посадке или регистрации, потому что в этом случае, будет хаос. Остается открытым вопрос с теми, кто не привился, но купил билеты, интересно посмотреть, как они будут выходить из этого положения», - заявил писатель "Радиоточке НСН".
Счетная палата сообщила о неэффективности системы ОМС
Из-за недостатков механизмов финансового обеспечения, задолженность регионов друг перед другом растет, а правила работы разработчиков территориальных программ ОМС недостаточно конкретны.
Вадим Панов: «Честно говоря, это не удивляет. Практически все реформы, которые мы в последнее время наблюдаем: пенсионную, медицинского страхования, снова пенсионную, так или иначе, в итоге оказывались не эффективными. Не знаю, почему. Может быть, со словом "реформа" что-то не так?» - задался вопросом собеседник НСН.
В казанском метро открыли вакансию контролера QR-кодов
Казанское предприятие "Метроэлектротранс" объявило о наборе контролеров QR-кодов в метро с зарплатой 20 тысяч рублей, сообщается в Telegram-канале предприятия.
Вадим Панов: «Согласитесь, контролировать цифровой QR-код с помощью контролера, это реально ноу-хау! Не знаю, почему казанское метро не работает со сканерами цифровых кодов, видимо это что-то специальное. Могу только поздравить людей, которые будут работать в казанском метро контролерами», - отметил он.
В России допустили создание полного робота-убийцы
Создание полноценного робота-убийцы не является для России технической проблемой. Принципиальную возможность разработки автономного летального оружия допустил гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.
Вадим Панов: «Очень бы хотелось верить в то, что у каждого робота-убийцы будет та самая кнопка, с помощью которой в нужный момент, его можно будет отключить», - сыронизировал писатель.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru