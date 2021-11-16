«Будет хаос!» Писатель Панов описал проверку QR-кодов при регистрации на рейс

Вадим Панов: «Я искренне надеюсь, что проверка QR-кодов будет выполнена профессионально и не приведет к столпотворению на вокзалах и аэропортах. Я искренне надеюсь, что мы будем предъявлять свои QR-коды при покупке билетов, а не проверять их при посадке или регистрации, потому что в этом случае, будет хаос. Остается открытым вопрос с теми, кто не привился, но купил билеты, интересно посмотреть, как они будут выходить из этого положения», - заявил писатель "Радиоточке НСН".

