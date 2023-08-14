Представители РПЦ освятили Запорожскую атомную электростанцию

Представители Русской православной церкви (РПЦ) посетили Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС), сообщается в официальном Telegram-канале станции.

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Уточняется, что священнослужители встретились с руководством города и ЗАЭС, а также с военнослужащими Росгвардии.

«Протоиерей Александр Абрамов и клирик Архангельской митрополии игумен Варлаам провели молебен и освящение объектов ЗАЭС», - говорится в сообщении.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что Запорожская атомная электростанция находится в безопасном состоянии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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