Представитель Якубовича объяснил передвижение телеведущего в инвалидном кресле
Представитель Леонида Якубовича прокомментировал распространенное в СМИ видео, где 74-летний телеведущий находится в инвалидном кресле. Как он заявил в беседе с РИА Новости, артист получил травму колена, купаясь в бассейне на отдыхе в Черногории.
Передвижение в кресле было выбрано с целью перестраховки на случай коленного перелома. Однако по прилету в Москву было установлено, что последствием травмы стала только сильная гематома.
Представитель телеведущего заявил, что Якубович уже готовится к съемкам «Поле чуде». Ранее ведущий признался, что сам не знает, почему его программа так долго держится на российском ТВ.
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