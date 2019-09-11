Представитель Якубовича объяснил передвижение телеведущего в инвалидном кресле

Представитель Леонида Якубовича прокомментировал распространенное в СМИ видео, где 74-летний телеведущий находится в инвалидном кресле. Как он заявил в беседе с РИА Новости, артист получил травму колена, купаясь в бассейне на отдыхе в Черногории.

Передвижение в кресле было выбрано с целью перестраховки на случай коленного перелома. Однако по прилету в Москву было установлено, что последствием травмы стала только сильная гематома.

Представитель телеведущего заявил, что Якубович уже готовится к съемкам «Поле чуде». Ранее ведущий признался, что сам не знает, почему его программа так долго держится на российском ТВ.

