В Забайкалье олень насмерть забодал сотрудника зоопитомника

Восточноазиатский олень (изюбрь) насмерть забодал сотрудника зоопитомника «Амодово» в Забайкальском крае. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

СМИ: Львы ранили директора крымского сафари-парка «Тайган»

Трагический инцидент произошёл сегодня днём в зоопитомнике «Амодово». По словам очевидцев, олень, находившийся в загоне, разрушил две стены ограждения и направился к вольеру с гусями. Сотрудник заведения попытался вернуть животное в загон, но олень оказал сопротивление и нанёс мужчине смертельные травмы.

После инцидента посетителей зоопитомника срочно эвакуировали. По данным СМИ, сотрудникам «Амодово» пришлось застрелить оленя.

Ранее лев напал на директора парка львов «Тайган» Олега Зубкова, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

