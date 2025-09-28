В Забайкалье олень насмерть забодал сотрудника зоопитомника
Восточноазиатский олень (изюбрь) насмерть забодал сотрудника зоопитомника «Амодово» в Забайкальском крае. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Трагический инцидент произошёл сегодня днём в зоопитомнике «Амодово». По словам очевидцев, олень, находившийся в загоне, разрушил две стены ограждения и направился к вольеру с гусями. Сотрудник заведения попытался вернуть животное в загон, но олень оказал сопротивление и нанёс мужчине смертельные травмы.
После инцидента посетителей зоопитомника срочно эвакуировали. По данным СМИ, сотрудникам «Амодово» пришлось застрелить оленя.
Ранее лев напал на директора парка львов «Тайган» Олега Зубкова, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Забайкалье олень насмерть забодал сотрудника зоопитомника
- СМИ: Российскую туристку похитили в Таиланде и продали в рабство в Мьянму
- «Радиостанция Судного дня» повторила слово, прозвучавшее 9 февраля 2022 года
- ЦСКА обыграл «Балтику» и вышел на первое место в РПЛ
- В Москве завершилась церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном
- Четверо пострадали в ДТП с автобусом и семью машинами в Нижнем Новгороде
- СМИ: Трое белгородских туристов застряли на Эльбрусе
- В индустрии заявили о кризисе киносценаристов и худруков театров
- СМИ: В Москве горит банный комплекс «Восточные бани»
- Артемий Лебедев дал россиянам финансовые советы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru