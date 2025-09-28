«Сочи» сыграл вничью и прервал серию из пяти поражений в РПЛ
Сегодня, 28 сентября в Махачкале прошел матч 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором махачкалинское «Динамо» и «Сочи» разошлись миром со счётом 0:0.
Это позволили «Сочи» прервать серию из пяти поражений подряд и заработать второе очко в текущем сезоне. Тем не менее «Сочи» остаётся на последней строчке турнирной таблицы. Махачкалинское «Динамо», набрав 10 очков, занимает 12-е место, сыграв вторую ничью подряд (в прошлом туре — 1:1 с «Локомотивом»).
В следующем туре 5 октября «Динамо» сыграет с калининградской «Балтикой». В этот же день «Сочи» примет «Пари НН» из Нижнего Новгорода.
Ранее ЦСКА обыграл «Балтику» и вышел на первое место в РПЛ, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
