«Сочи» сыграл вничью и прервал серию из пяти поражений в РПЛ

Это позволили «Сочи» прервать серию из пяти поражений подряд и заработать второе очко в текущем сезоне. Тем не менее «Сочи» остаётся на последней строчке турнирной таблицы. Махачкалинское «Динамо», набрав 10 очков, занимает 12-е место, сыграв вторую ничью подряд (в прошлом туре — 1:1 с «Локомотивом»).

В следующем туре 5 октября «Динамо» сыграет с калининградской «Балтикой». В этот же день «Сочи» примет «Пари НН» из Нижнего Новгорода.

Ранее ЦСКА обыграл «Балтику» и вышел на первое место в РПЛ, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».