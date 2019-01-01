Якубович сам не знает секрет долгой жизни «Поля Чудес»

Ведущий телепрограммы «Поле Чудес» Леонид Якубович признался, что сам не знает, почему его программа так долго держится на российском ТВ. Об этом он рассказал в эфире радио Baltkom.

«Я сам не могу объяснить, как эта штука существует 29 лет. Я сам не понимаю, я ни капельки не шучу», - цитирует телеведущего Ura.ru.

При этом Якубович признался, что сам программу никогда по телевизору не смотрел.

Несмотря на долгий срок работы на посту ведущего, Якубович признался, что каждый раз получает огромное удовольствие от команды «Мотор!». Однако телезрителю, по его словам, очень сложно прочувствовать атмосферу веселья и шуток, которая царит на съёмочной площадке из-за жёсткого монтажа, сообщает «ФедералПресс».

Ранее, как сообщала НСН, Леонид Якубович объяснил видеоролик, в котором зрители в студии программы «Поля чудес» устремляются к барабану, заставленному яствами, и начинают с энтузиазмом их расхватывать.

