Представитель ВОЗ спрогнозировала завершение пандемии в 2022 году
Пандемия коронавирусной инфекции может завершиться в 2022 году, считает спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Таким прогнозом эксперт поделилась в беседе с ТАСС.
«Что значит конец пандемии? Это значит, что не будет больших всплесков случаев, но не значит, что вирус уйдет. Огромное число зараженных значит, что вирус имеет возможность мутировать, так что мы не знаем, как будет развиваться ситуация», — рассказала Вуйнович.
Представитель ВОЗ отметила, что есть «осторожный оптимизм», что больших вспышек COVID-19 не будет после распространения омикрон-штамма.
Между тем в России выявили 152 337 новых случаев COVID-19 за сутки, число заболевших с начала пандемии достигло 15 522 756, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru