Представитель ВОЗ рассказала о процессе регистрации «Спутника V»
Процесс регистрации Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) российской вакцины от коронавируса «Спутник V» идет хорошо. Об этом рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
«Процесс идет по дорожной карте, это договоренности между Российским фондом прямых инвестиций о предоставлении документов и те шаги, которые делает Всемирная организация здравоохранения», — цитирует Вуйнович РИА Новости.
По словам представителя ВОЗ, в декабре российская сторона представила обновленный план для участков по производству фармацевтической субстанции или препарата. Документ находится на рассмотрении в рамках подготовки к проверкам всех производственных площадок.
«Инспекции [представителей ВОЗ] на местах запланированы после этого процесса, и пока процесс продолжается, подробности должны оставаться конфиденциальными», — добавила Вуйнович.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru