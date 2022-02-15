Представитель ВОЗ рассказала о процессе регистрации «Спутника V»

Процесс регистрации Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) российской вакцины от коронавируса «Спутник V» идет хорошо. Об этом рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

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«Процесс идет по дорожной карте, это договоренности между Российским фондом прямых инвестиций о предоставлении документов и те шаги, которые делает Всемирная организация здравоохранения», — цитирует Вуйнович РИА Новости.

По словам представителя ВОЗ, в декабре российская сторона представила обновленный план для участков по производству фармацевтической субстанции или препарата. Документ находится на рассмотрении в рамках подготовки к проверкам всех производственных площадок.

«Инспекции [представителей ВОЗ] на местах запланированы после этого процесса, и пока процесс продолжается, подробности должны оставаться конфиденциальными», — добавила Вуйнович.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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