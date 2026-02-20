Некому преподавать: Раскрыты причины дефицита автослесарей в России

Отсутствие в колледжах соответствующих образовательных программ и преподавательского состава приводит к нехватке автослесарей, заявил НСН председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Во многих колледжах России по специальности "автослесарь" не обучают, там нет соответствующих образовательных программ и квалифицированных преподавателей этой дисциплины, заявил НСН председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Представители крупных шиномонтажных сервисов анонсировали повышение цен на свои услуги весной на 10–15%, пишут «Известия». О предстоящем изменении стоимости говорят и в Союзе автосервисов России. Одной из причин участники рынка назвали дефицит кадров, а также рост расходов на персонал.

«В колледжах должна быть специальная программа и преподаватели, которые бы владели не только автослесарными навыками, но и педагогическим даром. Возможно, проблема в квалифицированных преподавателях. Педагог должен уметь доходчиво, толково и квалифицированно все объяснять. Те, кто в этом деле понимает, заняты непосредственно на производстве, а совмещать такую работу с педагогикой сложно. Кроме того, у преподавателя колледжа зарплата не слишком высокая. Подрабатывать не все могут, умеют или хотят», - пояснил Похмелкин.
Автомобилисты призвали не заменять медосвидетельствование проверкой по слюне

Другой вопрос, будет ли спрос на специальность автослесаря, засомневался автоэксперт.

«Колледжи идут по проторённому пути, исходя из сложившегося преподавательского коллектива, под него они и проводят аккредитацию соответствующих специальностей. В отдельных городах и регионах специальности автослесаря в учебных заведениях вообще нет. Но даже если наладить предложение, пойдут ли именно на эту специальность - большой вопрос», - добавил автоэксперт.

По данным на февраль этого года зарплаты хороших автомобильных слесарей доходят до 400 тысяч рублей в месяц, рассказал ранее НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Виктор ПохмелкинОбразованиеРемонтАвтомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры