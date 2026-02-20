Некому преподавать: Раскрыты причины дефицита автослесарей в России
Отсутствие в колледжах соответствующих образовательных программ и преподавательского состава приводит к нехватке автослесарей, заявил НСН председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.
Во многих колледжах России по специальности "автослесарь" не обучают, там нет соответствующих образовательных программ и квалифицированных преподавателей этой дисциплины, заявил НСН председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.
Представители крупных шиномонтажных сервисов анонсировали повышение цен на свои услуги весной на 10–15%, пишут «Известия». О предстоящем изменении стоимости говорят и в Союзе автосервисов России. Одной из причин участники рынка назвали дефицит кадров, а также рост расходов на персонал.
«В колледжах должна быть специальная программа и преподаватели, которые бы владели не только автослесарными навыками, но и педагогическим даром. Возможно, проблема в квалифицированных преподавателях. Педагог должен уметь доходчиво, толково и квалифицированно все объяснять. Те, кто в этом деле понимает, заняты непосредственно на производстве, а совмещать такую работу с педагогикой сложно. Кроме того, у преподавателя колледжа зарплата не слишком высокая. Подрабатывать не все могут, умеют или хотят», - пояснил Похмелкин.
Другой вопрос, будет ли спрос на специальность автослесаря, засомневался автоэксперт.
«Колледжи идут по проторённому пути, исходя из сложившегося преподавательского коллектива, под него они и проводят аккредитацию соответствующих специальностей. В отдельных городах и регионах специальности автослесаря в учебных заведениях вообще нет. Но даже если наладить предложение, пойдут ли именно на эту специальность - большой вопрос», - добавил автоэксперт.
По данным на февраль этого года зарплаты хороших автомобильных слесарей доходят до 400 тысяч рублей в месяц, рассказал ранее НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
Горячие новости
- СМИ: Залужный сравнил конфликт с Россией с боем против Тайсона
- Некому преподавать: Раскрыты причины дефицита автослесарей в России
- Водитель утонувшего на Байкале УАЗа вез туристов по закрытой дороге
- В числе погибших на Байкале оказался ребенок
- Президент и переговорщик от ЕС: Меркель пророчат мощный «камбек»
- Врач назвал возможную причину смерти солиста Shortparis Комягина
- В театре «Модерн» покажут «Нирвану» ко дню рождения Курта Кобейна
- Zara зарегистрировала в России товарный знак
- Финансист объяснил, почему российская молодежь считает ипотеку рабством
- Аделию Петросян пригласили для участия в гала-концерте Олимпиады-2026