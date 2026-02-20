Во многих колледжах России по специальности "автослесарь" не обучают, там нет соответствующих образовательных программ и квалифицированных преподавателей этой дисциплины, заявил НСН председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Представители крупных шиномонтажных сервисов анонсировали повышение цен на свои услуги весной на 10–15%, пишут «Известия». О предстоящем изменении стоимости говорят и в Союзе автосервисов России. Одной из причин участники рынка назвали дефицит кадров, а также рост расходов на персонал.

«В колледжах должна быть специальная программа и преподаватели, которые бы владели не только автослесарными навыками, но и педагогическим даром. Возможно, проблема в квалифицированных преподавателях. Педагог должен уметь доходчиво, толково и квалифицированно все объяснять. Те, кто в этом деле понимает, заняты непосредственно на производстве, а совмещать такую работу с педагогикой сложно. Кроме того, у преподавателя колледжа зарплата не слишком высокая. Подрабатывать не все могут, умеют или хотят», - пояснил Похмелкин.