В числе погибших на Байкале оказался ребенок

По его словам, это 44-летний водитель и четыре туриста, в том числе один выживший.

«Семья из КНР, чьи данные сохранились в базе данных гостиницы: супружеская пара, их 14-летний ребенок и ещё одна родственница», - написал он.

Кобзев добавил, спасатели продолжают работать в точке провала.

Автомобиль с иностранными туристами ушёл под лёд в районе мыса Хобой. По имеющейся информации, в машине находились девять человек, выбраться смог лишь один турист, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

