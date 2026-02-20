В числе погибших на Байкале оказался ребенок
Установлены личности пяти человек, находившихся в автомобиле, который провалился под лёд Байкала в Иркутской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Игорь Кобзев.
По его словам, это 44-летний водитель и четыре туриста, в том числе один выживший.
«Семья из КНР, чьи данные сохранились в базе данных гостиницы: супружеская пара, их 14-летний ребенок и ещё одна родственница», - написал он.
Кобзев добавил, спасатели продолжают работать в точке провала.
Автомобиль с иностранными туристами ушёл под лёд в районе мыса Хобой. По имеющейся информации, в машине находились девять человек, выбраться смог лишь один турист, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
