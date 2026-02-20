Водитель утонувшего на Байкале УАЗа вез туристов по закрытой дороге
Автомобилем УАЗ «Буханка», который провалился под лёд на Байкале, управлял местный житель Николай Доржеев, имевший неоплаченные штрафы за нарушения ПДД и работавший без лицензии. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что группа китайских туристов выехала на замёрзшее озеро, проигнорировав опасные условия и предупреждения. Доржеев повёз их по закрытому маршруту, не заметил трещину и машина, в которой находились девять человек, ушла под воду.
Гид Денис Кузнецов рассказал телеканалу, что туристы из КНР часто оказываются на Байкале нелегально, туроператоры делают всё «серым способом».
«Просто нанимают машину и отправляют их. Это всё неофициально. И кто их и куда везёт, тоже официально не оформлено», - сказал он.
Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что в результате происшествия на Байкале погиб 14-летний ребенок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Водитель утонувшего на Байкале УАЗа вез туристов по закрытой дороге
- В числе погибших на Байкале оказался ребенок
- Президент и переговорщик от ЕС: Меркель пророчат мощный «камбек»
- Врач назвал возможную причину смерти солиста Shortparis Комягина
- В театре «Модерн» покажут «Нирвану» ко дню рождения Курта Кобейна
- Zara зарегистрировала в России товарный знак
- Финансист объяснил, почему российская молодежь считает ипотеку рабством
- Аделию Петросян пригласили для участия в гала-концерте Олимпиады-2026
- Представитель Самойловой предложил Джигану подписать мировое соглашение
- Минюст признал иноагентом политолога Александра Кынева