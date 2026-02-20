Водитель утонувшего на Байкале УАЗа вез туристов по закрытой дороге

Автомобилем УАЗ «Буханка», который провалился под лёд на Байкале, управлял местный житель Николай Доржеев, имевший неоплаченные штрафы за нарушения ПДД и работавший без лицензии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

СМИ: На Байкале ушел под лед «УАЗ» с туристами из КНР, погибли восемь человек

Отмечается, что группа китайских туристов выехала на замёрзшее озеро, проигнорировав опасные условия и предупреждения. Доржеев повёз их по закрытому маршруту, не заметил трещину и машина, в которой находились девять человек, ушла под воду.

Гид Денис Кузнецов рассказал телеканалу, что туристы из КНР часто оказываются на Байкале нелегально, туроператоры делают всё «серым способом».

«Просто нанимают машину и отправляют их. Это всё неофициально. И кто их и куда везёт, тоже официально не оформлено», - сказал он.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что в результате происшествия на Байкале погиб 14-летний ребенок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Прокуратура Иркутской области
