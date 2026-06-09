СМИ: На Аллу Пугачеву подали в суд из-за неоплаченных счетов в РФ

Уточняется, что истцом выступает компания-поставщик электроэнергии. Размер долга составляет 8 722 рубля.

По данным канала, речь идёт о пятикомнатной квартире певицы в элитном ЖК «Филипповский» в Москве. Отмечается, что счета за электроэнергию не оплачивались с октября 2023 года по январь 2026 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что с двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой принудительно взыскивают 7 187,06 рубля задолженности «по кредитным платежам (кроме ипотеки)», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».