СМИ: На Аллу Пугачеву подали в суд из-за неоплаченных счетов в РФ
Судебный иск был подан против народной артистки СССР Аллы Пугачевой из-за долгов за ЖКУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что истцом выступает компания-поставщик электроэнергии. Размер долга составляет 8 722 рубля.
По данным канала, речь идёт о пятикомнатной квартире певицы в элитном ЖК «Филипповский» в Москве. Отмечается, что счета за электроэнергию не оплачивались с октября 2023 года по январь 2026 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что с двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой принудительно взыскивают 7 187,06 рубля задолженности «по кредитным платежам (кроме ипотеки)», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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