Представитель Пугачевой опровергла информацию о ее приезде в Россию
Информация о якобы приезде в РФ народной артистки СССР Аллы Пугачевой не соответствует действительности. Как пишет ТАСС, об этом заявила представитель певицы Елена Чупракова.
Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о намерении исполнительницы приехать в Московский регион 15 апреля, в том числе из-за своего дня рождения, она указала, что таких планов у Пугачёвой нет.
«Алла Борисовна не планирует прилетать в Россию», - ответила Чупракова на соответствующий вопрос.
Ранее певица Виктория Цыганова поддержала предложение главы ФПБК Виталия Бородина передать ей песни Пугачевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
