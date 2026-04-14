Представитель Пугачевой опровергла информацию о ее приезде в Россию

Информация о якобы приезде в РФ народной артистки СССР Аллы Пугачевой не соответствует действительности. Как пишет ТАСС, об этом заявила представитель певицы Елена Чупракова.

Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о намерении исполнительницы приехать в Московский регион 15 апреля, в том числе из-за своего дня рождения, она указала, что таких планов у Пугачёвой нет.

«Алла Борисовна не планирует прилетать в Россию», - ответила Чупракова на соответствующий вопрос.

Ранее певица Виктория Цыганова поддержала предложение главы ФПБК Виталия Бородина передать ей песни Пугачевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
