СМИ: Квартиру Пугачевой на Арбате продают за $5 млн
Квартира в центре Москвы, которая может принадлежать певице Алле Пугачевой, выставлена на продажу за $5 млн или 400 млн рублей. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на источник.
По данным агентства, объект находится в жилом комплексе «Филипповский» в районе Арбат. Сведения о квартире появились в закрытых риелторских чатах.
«Высокий этаж, хорошие виды», - указано в объявлении.
Отмечается, что площадь жилья 300 квадратных метров, вместе с квартирой продаются два машино-места.
Ранее выставленный на продажу особняк Аллы Пугачевой в подмосковном Солнечногорске, который оформлен на ее внука Никиту Преснякова, подешевел на 10 млн рублей. Теперь его предлагают купить за 115 млн рублей.
