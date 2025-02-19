Дипфейки могут стать отягчающим обстоятельством киберпреступлений

По его словам, в настоящее время идет обсуждение поправок в уголовное законодательство РФ с представителями правоохранительных органов.

«Нам кажется, это правильно», - отметил министр.

Ранее глава Минцифры Шадаев назвал главные тренды кибермошенников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

