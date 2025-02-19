Дипфейки могут стать отягчающим обстоятельством киберпреступлений

При совершении киберпреступлений отягощающим обстоятельством будет использование дипфейков, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, в настоящее время идет обсуждение поправок в уголовное законодательство РФ с представителями правоохранительных органов.

«Нам кажется, это правильно», - отметил министр.

Ранее глава Минцифры Шадаев назвал главные тренды кибермошенников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: digital.gov.ru
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