Дипфейки могут стать отягчающим обстоятельством киберпреступлений
19 февраля 202518:10
При совершении киберпреступлений отягощающим обстоятельством будет использование дипфейков, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, сообщает «Интерфакс».
По его словам, в настоящее время идет обсуждение поправок в уголовное законодательство РФ с представителями правоохранительных органов.
«Нам кажется, это правильно», - отметил министр.
Ранее глава Минцифры Шадаев назвал главные тренды кибермошенников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru