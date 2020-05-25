Представитель Кремля Песков с женой выписались после COVID-19

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков выписан из клиник, где лечился от COVID-19. Об этом изданию Daily Storm рассказала его супруга Татьяна Навка. Позднее сам Песков подтвердил РИА «Новости», что вылечился.

По словам Навки, все они чувствуют себя хорошо, однако ещё неделю будут соблюдать карантинный режим.