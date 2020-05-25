Представитель Кремля Песков с женой выписались после COVID-19
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков выписан из клиник, где лечился от COVID-19. Об этом изданию Daily Storm рассказала его супруга Татьяна Навка. Позднее сам Песков подтвердил РИА «Новости», что вылечился.
По словам Навки, все они чувствуют себя хорошо, однако ещё неделю будут соблюдать карантинный режим.
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12 мая стало известно, что Дмитрий Песков вместе с женой попали в больницу с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции. Тогда пресс-секретарь пояснял, что непосредственно с Вадимиром Путиным не встречался уже более месяца.
Ранее COVID-19 переболели несколько высокопоставленных российских чиновников, в том числе, глава правительства Михаил Мишустин, а также ряд депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru