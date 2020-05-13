Особенный для экономики человек. Рынок смотрит только на Кудрина
Экономист рассказал в эфире НСН, как отреагировали рынки на заражение коронавирусом Мишустина и Пескова.
Фондовый рынок не заметил заболевания коронавирусной инфекцией главы правительства Михаила Мишустина. Не отреагировал он и на болезнь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и других представителей российского руководства. Об этом НСН рассказал экономист Сергей Хестанов.
«Совершенно нейтрально. Реакция рынков на болезни политических деятелей проявляется тогда, когда заболевший имеет прямое отношение к экономике, когда участники рынка начинают бояться больших перемен в случае его ухода. У нас основной вектор развития экономики страны задан давно, довольно четко, и в обозримом будущем ждать радикальных перемен нет оснований», - сказал он.
По мнению эксперта, рынки бы не обрушились, даже если бы заразился президент Владимир Путин.
«Рискну предположить, что скорее наоборот. Вот если бы мы увидели приход на какой-то высокий пост исполнительной власти Алексея Кудрина, он бы курс изменил и какое-то время работал, а потом с ним бы что-то такое случилось – вот тут я вам реакцию рынков обещаю. Больше никого не могу вспомнить, чей приход и последующая болезнь вызвала бы яркую реакцию рынков. Кудрин рынками и бизнесом воспринимается как особенный человек. Все остальные – это люди системы, которые могут быть заменены», - заключил Хестанов.
Напомним, о том, что коронавирусом заразились Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка, стало известно 12 мая. О заболевании Михаила Мишустина он сам сообщил 30 апреля.
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