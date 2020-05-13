Особенный для экономики человек. Рынок смотрит только на Кудрина

По мнению эксперта, рынки бы не обрушились, даже если бы заразился президент Владимир Путин.

«Рискну предположить, что скорее наоборот. Вот если бы мы увидели приход на какой-то высокий пост исполнительной власти Алексея Кудрина, он бы курс изменил и какое-то время работал, а потом с ним бы что-то такое случилось – вот тут я вам реакцию рынков обещаю. Больше никого не могу вспомнить, чей приход и последующая болезнь вызвала бы яркую реакцию рынков. Кудрин рынками и бизнесом воспринимается как особенный человек. Все остальные – это люди системы, которые могут быть заменены», - заключил Хестанов.

Напомним, о том, что коронавирусом заразились Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка, стало известно 12 мая. О заболевании Михаила Мишустина он сам сообщил 30 апреля.

