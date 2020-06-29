Представитель Кадырова впал в кому из-за коронавируса

«В Новом Уренгое в коме лежит наш очень хороший друг и брат Хусейн Элембаев, представитель главы Чеченской Республики в Ямало-Ненецком автономном округе», - цитирует Ura.ru сообщение мэра.



Хаджимурадов призвал подписчиков молиться за здоровье Элембаева, которого он назвал «достойным и порядочным человеком».



По состоянию на 29 июня от коронавируса в России умерли 9166 человек, из них 93 — за последние сутки. При этом все выздоровели более 400 тысяч пациентов из 641 тысячи, передает RT

