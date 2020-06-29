Представитель Кадырова впал в кому из-за коронавируса

Официальный представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в Ямал-ненецком автономном округе Хусейн Элембаев заболел коронавирусом и впал в кому. Об этом сообщил мэр Грозного Иса Хаджимурадов.

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«В Новом Уренгое в коме лежит наш очень хороший друг и брат Хусейн Элембаев, представитель главы Чеченской Республики в Ямало-Ненецком автономном округе», - цитирует Ura.ru сообщение мэра.

Хаджимурадов призвал подписчиков молиться за здоровье Элембаева, которого он назвал «достойным и порядочным человеком».

По состоянию на 29 июня от коронавируса в России умерли 9166 человек, из них 93 — за последние сутки. При этом все выздоровели более 400 тысяч пациентов из 641 тысячи, передает RT

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:КадыровКоронавирус
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