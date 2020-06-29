Представитель Кадырова впал в кому из-за коронавируса
Официальный представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в Ямал-ненецком автономном округе Хусейн Элембаев заболел коронавирусом и впал в кому. Об этом сообщил мэр Грозного Иса Хаджимурадов.
«В Новом Уренгое в коме лежит наш очень хороший друг и брат Хусейн Элембаев, представитель главы Чеченской Республики в Ямало-Ненецком автономном округе», - цитирует Ura.ru сообщение мэра.
Хаджимурадов призвал подписчиков молиться за здоровье Элембаева, которого он назвал «достойным и порядочным человеком».
По состоянию на 29 июня от коронавируса в России умерли 9166 человек, из них 93 — за последние сутки. При этом все выздоровели более 400 тысяч пациентов из 641 тысячи, передает RT
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
641 тыс.+6 719 / сут.
Умерли
9 166+93 / сут.
Выздоровели
403 тыс.+4 343 / сут.
- Конструктор двигателя ракеты Юрия Гагарина умер в США
- Среднеуральский монастырь закрылся для паломников после визита Собчак
- Представитель Кадырова впал в кому из-за коронавируса
- Прирост случаев COVID-19 в России стал минимальным за два месяца
- Подтверждено открытие российских кинотеатров с 15 июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru