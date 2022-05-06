Представитель Чубайса опроверг наличие у него нет зарубежной недвижимости

Комментируя информацию о якобы созданном командой Чубайса Telegram-канале он отметил, что ни сам бывший чиновник, ни его помощники «не ведут никакой медийной деятельности и не создавали никаких информационных ресурсов».

Собеседник агентства подтвердил, что Чубайс действительно был в Турции и в Израиле, но не посещал Италию.

«Недавно Анатолий Борисович посетил Турцию, а затем Израиль, где обсуждал вопросы сотрудничества с рядом университетов», - сказал он.

Ранее ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщило, что Чубайс находится в Италии и не намерен возвращаться в Россию для дачи показаний по делу о краже имущества, по которому он проходит потерпевшим.

