Представитель Чубайса опроверг наличие у него нет зарубежной недвижимости
Представитель Анатолия Чубайса заявил, что у экс-главы «Роснано» никогда не было зарубежной недвижимости, ни личного самолета, сообщает ТАСС.
Комментируя информацию о якобы созданном командой Чубайса Telegram-канале он отметил, что ни сам бывший чиновник, ни его помощники «не ведут никакой медийной деятельности и не создавали никаких информационных ресурсов».
Собеседник агентства подтвердил, что Чубайс действительно был в Турции и в Израиле, но не посещал Италию.
«Недавно Анатолий Борисович посетил Турцию, а затем Израиль, где обсуждал вопросы сотрудничества с рядом университетов», - сказал он.
Ранее ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщило, что Чубайс находится в Италии и не намерен возвращаться в Россию для дачи показаний по делу о краже имущества, по которому он проходит потерпевшим.
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