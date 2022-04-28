СМИ: Чубайс находится в Италии и не планирует возвращаться в Россию
Спецпредставитель президента по устойчивому развитию Анатолий Чубайс находится в Италии и не намерен возвращаться в Россию для дачи показаний по делу о краже имущества, по которому он проходит потерпевшим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, экс-глава Роснано покинул страну на частном самолете и вылетел в Европу через Турцию, где «находился какое-то время».
«Чубайс не планирует возвращаться в Россию для дачи показаний в качестве потерпевшего в Хамовническом суде Москвы по делу о краже у него имущества», — подчеркнул источник.
В среду Чубайс не явился в суд, где должен был дать показания по уголовному делу о краже из жилого комплекса в деревне Переделки в Одинцовском районе. Разбирательство было начато в 2017 году по заявлению политика, потерпевшими по делу проходят сам Чубайс и компания «Тилсок». Сумма ущерба оценивается в 70 млн рублей, пишет РИА ФАН.
Ранее стало известно, что Чубайс покинул Россию, напоминает Ura.ru. В конце марта СМИ сообщили, что политик уехал из страны, тогда же его освободили от должности спецпредставителя президента.
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