Песков: Кремль не следит за Чубайсом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что об отъезде бывшего директора «Роснано» Анатолия Чубайса за границу известно давно, сообщает ТАСС.

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Отвечая на просьбу прокомментировать информацию о том, что Чубайса заметили в Израиле, он отметил, что в Кремле на следят за его перемещениями.

«Мы не имеем ни возможности, ни желания следить за судьбой Чубайса... У нас он не работает», - заключил Песков.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что бывшего спецпредставителя президента России по устойчивому развитию Анатолия Чубайса и его супругу, режиссёра Авдотью Смирнову, заметили в Израиле.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КремльИзраильАнатолий ЧубайсДмитрий Песков
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