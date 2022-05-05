Песков: Кремль не следит за Чубайсом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что об отъезде бывшего директора «Роснано» Анатолия Чубайса за границу известно давно, сообщает ТАСС.
Отвечая на просьбу прокомментировать информацию о том, что Чубайса заметили в Израиле, он отметил, что в Кремле на следят за его перемещениями.
«Мы не имеем ни возможности, ни желания следить за судьбой Чубайса... У нас он не работает», - заключил Песков.
Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что бывшего спецпредставителя президента России по устойчивому развитию Анатолия Чубайса и его супругу, режиссёра Авдотью Смирнову, заметили в Израиле.
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