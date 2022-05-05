Песков: Кремль не следит за Чубайсом

Отвечая на просьбу прокомментировать информацию о том, что Чубайса заметили в Израиле, он отметил, что в Кремле на следят за его перемещениями.

«Мы не имеем ни возможности, ни желания следить за судьбой Чубайса... У нас он не работает», - заключил Песков.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что бывшего спецпредставителя президента России по устойчивому развитию Анатолия Чубайса и его супругу, режиссёра Авдотью Смирнову, заметили в Израиле.