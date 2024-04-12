«Разорим авиакомпании!»: Проверку пассажиров алкотестерами назвали глупостью

Если ввести в аэропортах проверку пассажиров на опьянение с помощью алкотестеров, то аэропорт или авиакомпании разорятся, заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в разговоре с НСН.

Ранее «Известия» сообщили, что пассажиров, которые приняли большую дозу алкоголя перед посадкой в самолет, предложили выявлять с помощью алкотестеров. С таким предложением к министру транспорта Виталию Савельеву обратился глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Среди причин он назвал участившиеся инциденты в полетах с гражданами в состоянии сильного опьянения. Горбачев назвал инициативу глупостью.