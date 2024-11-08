Председатель Мосгордумы Шапошников: На молодежь не страшно оставить Россию

Во все времена в молодежи остаются неизменными их улыбки, смех и любовь, отметил в разговоре с НСН Алексей Шапошников. 

В России прекрасная молодежь, на которую не страшно оставить страну, заявил корреспонденту НСН председатель Московской городской думы Алексей Шапошников на 35-летии Детского музыкального театра юного актера (ДМТЮА).

«Театр учит жизни во всех смыслах этого слова. Потому что каждый спектакль – это абсолютно новая, другая жизнь, которую наши дети как актеры проживают вместе со своими друзьями, вместе с театром, вместе со сценой. Наша современная молодежь прекрасная, великолепная. У нас вообще здоровская молодежь, на которую не страшно оставить страну», - сказал Шапошников.
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Он отметил, что в молодежи во все времена остаются неизменными их улыбки, смех и любовь.

«Конечно, молодежь изменилась. 35 лет назад мы сами еще были молодежью, а сейчас мы достаточно взрослые… Поэтому, конечно, молодежь поменялась, и дети поменялись. Не поменялось одно – их улыбки, смех, любовь к родителям и любовь родителей к ним», - добавил собеседник НСН.

Ранее, 7 ноября, президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Детского музыкального театра юного актера с 35-летием. Он отметил, что за прошедшее время театр укрепил свой творческий потенциал, снискал широкую известность и в России, и далеко за ее пределами.

Сценарист и педагог Алла Сурикова на 35-летии ДМТЮА рассказала НСН, что сегодня актерская профессия требует не только таланта, но и невероятного трудолюбия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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