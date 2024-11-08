Председатель Мосгордумы Шапошников: На молодежь не страшно оставить Россию
Во все времена в молодежи остаются неизменными их улыбки, смех и любовь, отметил в разговоре с НСН Алексей Шапошников.
В России прекрасная молодежь, на которую не страшно оставить страну, заявил корреспонденту НСН председатель Московской городской думы Алексей Шапошников на 35-летии Детского музыкального театра юного актера (ДМТЮА).
«Театр учит жизни во всех смыслах этого слова. Потому что каждый спектакль – это абсолютно новая, другая жизнь, которую наши дети как актеры проживают вместе со своими друзьями, вместе с театром, вместе со сценой. Наша современная молодежь прекрасная, великолепная. У нас вообще здоровская молодежь, на которую не страшно оставить страну», - сказал Шапошников.
Он отметил, что в молодежи во все времена остаются неизменными их улыбки, смех и любовь.
«Конечно, молодежь изменилась. 35 лет назад мы сами еще были молодежью, а сейчас мы достаточно взрослые… Поэтому, конечно, молодежь поменялась, и дети поменялись. Не поменялось одно – их улыбки, смех, любовь к родителям и любовь родителей к ним», - добавил собеседник НСН.
Ранее, 7 ноября, президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Детского музыкального театра юного актера с 35-летием. Он отметил, что за прошедшее время театр укрепил свой творческий потенциал, снискал широкую известность и в России, и далеко за ее пределами.
Сценарист и педагог Алла Сурикова на 35-летии ДМТЮА рассказала НСН, что сегодня актерская профессия требует не только таланта, но и невероятного трудолюбия, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны РФ сообщило об ударах по 17 бригадам ВСУ в Курской области за неделю
- Малышева заявила, что подсолнечное масло помогает защититься от деменции
- Новак заявил о замедлении инфляции в РФ
- Гендиректор шахты в Кузбассе задержан из-за долга по зарплате работникам
- В Барнауле введут туристический налог
- Эрдоган призвал Трампа прекратить поставки оружия Израилю
- Губернатор Курганской области потребовал за сутки ликвидировать диаспоры
- Режим повышенной готовности ввели в Усть-Камчатском районе из-за извержения вулкана Шивелуч
- Психолог Яушева назвала головную боль и агрессию признаками игромании у детей
- В Горловке при атаке БПЛА погибли два сотрудника коммунального предприятия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru