Председатель Мосгордумы Шапошников: На молодежь не страшно оставить Россию

Он отметил, что в молодежи во все времена остаются неизменными их улыбки, смех и любовь.

«Конечно, молодежь изменилась. 35 лет назад мы сами еще были молодежью, а сейчас мы достаточно взрослые… Поэтому, конечно, молодежь поменялась, и дети поменялись. Не поменялось одно – их улыбки, смех, любовь к родителям и любовь родителей к ним», - добавил собеседник НСН.

Ранее, 7 ноября, президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Детского музыкального театра юного актера с 35-летием. Он отметил, что за прошедшее время театр укрепил свой творческий потенциал, снискал широкую известность и в России, и далеко за ее пределами.

Сценарист и педагог Алла Сурикова на 35-летии ДМТЮА рассказала НСН, что сегодня актерская профессия требует не только таланта, но и невероятного трудолюбия, передает «Радиоточка НСН».

