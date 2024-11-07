«Поцелованные Богом»: Режиссер Сурикова рассказала, как дети «пробиваются» в актеры
Алла Сурикова заявила НСН, что талант и трудолюбие помогают детям становиться настоящими актерами и не бросить непростую профессию.
Сегодня актерская профессия требует не только таланта, но и невероятного трудолюбия, заявила корреспонденту НСН советский и российский кинорежиссер, сценарист и педагог Алла Сурикова на 35-летии «Детского музыкального театра юного актера» (ДМТЮА).
«Для творческого коллектива 35 лет – это солидно, очень серьезно. Я очень давно дружу с этим театром, мой внук здесь начинал, сейчас он уже взрослый артист, снимается. Я многих талантливых детей отправляю сюда, а отсюда многие талантливые дети уже идут сниматься. Как только снимается какое-то кино, идут сюда, так как это гарантия качества», - отметила она.
По ее словам, сегодня много организаций, где дети могут начать пробовать себя в непростой актерской профессии, но только невероятное трудолюбие помогает пробиться дальше.
«Сейчас столько полупрофессиональных организаций, куда детей зазывают, что, конечно, пробиться не так просто. Все ребята, которые хотят продолжить свою карьеру, поступают отсюда в ведущие театральные вузы. Талант всегда в дефиците, талант – это уникальность, поцелованность Богом, других дефицитов нет. Однозначного рецепта для успеха сегодня не придумаешь, конечно, талант и трудолюбие, безоговорочное желание состояться именно в этой профессии. Я думаю, талант и труд сделают свое дело. Профессия требует не только наличие таланта, еще и физическую подготовку. К сожалению, многие уходят из жизни в достаточно молодом возрасте, это тяжелый труд», - заключила она.
Дочь актера Вячеслава Тихонова, исполнившего главную роль в фильме «Семнадцать мгновений весны», Анна Тихонова выступила против использования образа ее отца для съемок продолжения истории Штирлица. Она заявила НСН, что представители Первого канала не обсуждали с ней этот вопрос.
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