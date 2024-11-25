«Предрассудки!»: Вассерман отверг связь интеллекта и цвета волос

Генетики до сих пор не установили никаких связей между интеллектом и внешним видом человека, в том числе цветом волос, заявил депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман в разговоре с НСН.

Ранее выяснилось, что, вопреки мифам, у блондинок самый высокий показатель IQ среди женщин. В эксперименте ученых из Бостонского Университета приняли участие почти три тысячи женщин. Отмечается, что обладательницы светлых волос продемонстрировали самые высокие средние значения коэффициента IQ – 103,2 балла. Вторую строчку в умном рейтинге заняли женщины с русыми волосами (в среднем 102,7 IQ), третью – рыжеволосые (101,2 IQ). Самый слабый результат показали брюнетки – 100,5 балла.