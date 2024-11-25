«Предрассудки!»: Вассерман отверг связь интеллекта и цвета волос
Эрудит Анатолий Вассерман отметил в эфире НСН, что ни лично он, ни генетики не замечали ничего похожего на закономерность интеллекта и внешнего вида человека.
Генетики до сих пор не установили никаких связей между интеллектом и внешним видом человека, в том числе цветом волос, заявил депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман в разговоре с НСН.
Ранее выяснилось, что, вопреки мифам, у блондинок самый высокий показатель IQ среди женщин. В эксперименте ученых из Бостонского Университета приняли участие почти три тысячи женщин. Отмечается, что обладательницы светлых волос продемонстрировали самые высокие средние значения коэффициента IQ – 103,2 балла. Вторую строчку в умном рейтинге заняли женщины с русыми волосами (в среднем 102,7 IQ), третью – рыжеволосые (101,2 IQ). Самый слабый результат показали брюнетки – 100,5 балла.
«Насколько я могу судить, в основном на развитии интеллекта сказываются предрассудки окружающих относительно его внешних признаков. Грубо говоря, того, кто кажется более перспективным, могут активнее обучать. Но генетики, много занимавшиеся подобными проблемами, не установили никаких связей между интеллектом и внешним видом. Все то же самое справедливо и для мужчин», – сказал Вассерман.
Эрудит отметил, что лично он также не замечал подобных закономерностей.
«Лично я не видел ничего похожего на такие закономерности и подозреваю, что в подобных случаях чаще всего отражаются предрассудки самих организаторов исследований. Причем они могут отражаться неосознанно. Уже, например, при выборе тех, кого будут исследовать. Это достаточно частая и серьезная проблема. Во всяком случае, мои личные наблюдения никоим образом не подтверждают это утверждение», – добавил собеседник агентства.
Ранее психолог Наталья Наумова рассказала НСН, что уровень IQ определяет гибкость ума и вряд ли может повлиять на развитие алкоголизма во взрослом возрасте. По ее словам, куда более сильное воздействие оказывает окружение человека и уровень ожиданий от него, передает «Радиоточка НСН».
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