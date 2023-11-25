Нейросеть научили определять IQ человека по его профилю в VK

Отмечается, что нейросеть делает это с точностью в 96%.

Разработчики три года создавали и обучали модель искусственного интеллекта, а для обучения ИИ проанализировал данные аккаунтов более 20 тысяч пользователей.

Ранее чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT «научился» создавать песни. Он способен генерировать музыку, голос, ритм и исполнение композиции под запросы пользователей, отмечает «Радиоточка НСН».

