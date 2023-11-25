Нейросеть научили определять IQ человека по его профилю в VK
25 ноября 202315:33
Компания CVCODE разработала нейросеть, способную определять умственные способности пользователей соцсети.
Отмечается, что нейросеть делает это с точностью в 96%.
Разработчики три года создавали и обучали модель искусственного интеллекта, а для обучения ИИ проанализировал данные аккаунтов более 20 тысяч пользователей.
Ранее чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT «научился» создавать песни. Он способен генерировать музыку, голос, ритм и исполнение композиции под запросы пользователей, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нейросеть научили определять IQ человека по его профилю в VK
- Умерла певица Слава Миколайчик
- Уехать и вернуться? В России спорят о судьбе релокантов
- В Москве простились с журналистом Максудовым
- «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
- Губернатор Чибис: 55 иностранцев перевезут к открытому КПП на финской границе
- Крымский мост: Откровения главы СБУ подтвердили террористический характер киевского режима
- В Сочи прошел чемпионат мира по парикмахерскому искусству
- Галкин сообщил, что Пугачева проведет День матери в Лондоне
- FIP: длительное употребление кофеина снижает нейропластичность мозга человека
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru