Нейросеть научили определять IQ человека по его профилю в VK

Компания CVCODE разработала нейросеть, способную определять умственные способности пользователей соцсети.

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Отмечается, что нейросеть делает это с точностью в 96%.

Разработчики три года создавали и обучали модель искусственного интеллекта, а для обучения ИИ проанализировал данные аккаунтов более 20 тысяч пользователей.

Ранее чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT «научился» создавать песни. Он способен генерировать музыку, голос, ритм и исполнение композиции под запросы пользователей, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СоцсетиИскусственный Интеллект

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