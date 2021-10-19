«Предотвратить коллапс». Нерабочие дни могут сгладить пик заболеваемости

При этом Аграновский подчеркнул, что вакцинация остается единственным способом остановить заболевания.

«Вместе с тем следует ясно понимать, что единственным кардинальным средством для борьбы с коронавирусом является вакцинация. QR-коды показали свою эффективность летом – люди поняли, что власть настроена серьезно. Иногда это действует должным образом. Но вакцинация не просто решает проблему – это единственное средство для ее решения», - заключил ученый.

Ранее лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что страх людей перед прививкой продиктован отсутствием знаний и мракобесием.

