«Предотвратить коллапс». Нерабочие дни могут сгладить пик заболеваемости

Нерабочая неделя может сгладить пик эпидемии и снизить нагрузку на систему здравоохранения, напомнил Алексей Аграновский.

QR-коды и нерабочие дни могут дать кратковременный эффект, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«Короткий отпуск, как и другие карантинные меры, не решит проблему кардинально, но предотвратит коллапс системы здравоохранения. Сейчас количество мест в инфекционных больницах (а это не просто койки, а еще и врачи, аппаратура, кислород) почти исчерпано. Нерабочая неделя в нынешних условиях может на время снизить заболеваемость и сгладить пик эпидемии. У нас не каждые полгода происходят скачки заболеваемости. С лета идет плато, сохраняется высокий уровень заболеваемости и смертности. Сейчас повышение произошло из-за сезонных изменений активности людей и увеличения числа контактов», - объяснил вирусолог.
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При этом Аграновский подчеркнул, что вакцинация остается единственным способом остановить заболевания.

«Вместе с тем следует ясно понимать, что единственным кардинальным средством для борьбы с коронавирусом является вакцинация. QR-коды показали свою эффективность летом – люди поняли, что власть настроена серьезно. Иногда это действует должным образом. Но вакцинация не просто решает проблему – это единственное средство для ее решения», - заключил ученый.

Ранее лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что страх людей перед прививкой продиктован отсутствием знаний и мракобесием.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЭпидемияВакцинаВакцинация
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