СМИ: Apple выпустит iPhone SE с Face ID в начале 2025 года

Apple впервые за три года обновит линейку SE. По данным издания, стиль смартфона обновят.

Планируется, что смартфон будет поддерживать нейросеть Apple Intelligence.

По мнению обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, новый SE поможет Apple более успешно конкурировать на рынке недорогих смартфонов.

Ранее гендиректор сети сервисных центров по ремонту телефонов Педант.ру Ксения Шипкова в беседе с НСН заявила, что после обновления операционной системы iOS 18 пользователи все чаще сталкиваются с предупреждениями о неоригинальных запчастях, а также с ограничением функциональности, как, например, невозможность отображения состояния батареи или работы функции True Tone после установки несертифицированных компонентов.

