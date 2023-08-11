«Предложили вакансию мойщика»: Из ВШЭ уволился сооснователь вуза Игорь Липсиц
Один из основателей Высшей школы экономики, доктор экономических наук Игорь Липсиц уволился из вуза из-за того, что руководство университета аннулировало контракт специалиста на дистанционную работу. Об этом Липсиц сообщил в своем Telegram-канале.
Экономист, который в последние годы живет за рубежом, покинет ВШЭ по собственному желанию с 1 сентября.
«И хотя управление персонала предложило мне иные заманчивые вакансии в НИУ ВШЭ: паспортист (35 тыс. руб./месяц), мойщик посуды (40 тыс. руб./месяц) и даже ведущий бухгалтер (80 тыс. руб./месяц), я не обнаружил у себя компетенций, достаточных для занятия столь интересных должностей», — написал Липсиц.
Экономист работал в ВШЭ с 1993 года, он создал в университете кафедру «Экономики фирмы». Липсиц также является ординарным профессором факультета менеджмента НИУ ВШЭ, профессором Высшей школы менеджмента ВШЭ. Кроме того, специалист — автор первого в России учебника по рыночной экономике для подростков «Удивительные приключения в стране Экономика».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Калуге загорелась электроподстанция
- ТАСС: Четверых пропавших после взрыва в Сергиевом Посаде нашли живыми
- «Стадия гниения»: Медведев заявил, что новые миллиарды долларов США не помогут Украине
- «Предложили вакансию мойщика»: Из ВШЭ уволился сооснователь вуза Игорь Липсиц
- «Ведомости»: Telegram вошел в топ-3 сервисов по объему трафика в России
- Росстат: Цены на туры в Турцию достигли максимума с 2001 года
- Володин: Госдума взяла на контроль проблему оздоровления Волги
- ПВО сбила два украинских беспилотника на подлете к Курску
- В результате лесных пожаров на Гавайях погибли 53 человека
- «Известия»: В Совфеде начали тестировать смартфоны на ОС «Аврора»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru