«Предложили вакансию мойщика»: Из ВШЭ уволился сооснователь вуза Игорь Липсиц

Экономист, который в последние годы живет за рубежом, покинет ВШЭ по собственному желанию с 1 сентября.

«И хотя управление персонала предложило мне иные заманчивые вакансии в НИУ ВШЭ: паспортист (35 тыс. руб./месяц), мойщик посуды (40 тыс. руб./месяц) и даже ведущий бухгалтер (80 тыс. руб./месяц), я не обнаружил у себя компетенций, достаточных для занятия столь интересных должностей», — написал Липсиц.

Экономист работал в ВШЭ с 1993 года, он создал в университете кафедру «Экономики фирмы». Липсиц также является ординарным профессором факультета менеджмента НИУ ВШЭ, профессором Высшей школы менеджмента ВШЭ. Кроме того, специалист — автор первого в России учебника по рыночной экономике для подростков «Удивительные приключения в стране Экономика».

