Останина поддержала кукольный спектакль о Колобке, мечтающем служить в армии
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что не видит ничего предосудительного в кукольном спектакле о Колобке, который хочет служить в армии. В этом спектакле, показанном детям в Удмуртии, персонаж рассказывает, что спешит на службу, и в финале решает стать солдатом.
Останина пояснила, что дети часто видят военных на улицах и должны понимать, кто они такие. По ее мнению, спектакль, несмотря на необычную тему, представляет собой «нормальное мероприятие» для детей дошкольного возраста.
Она выразила мнение, что если бы Колобок попал в пасть лисы, то это могло бы восприниматься как жестокость, и на этом фоне желание Колобка стать солдатом выглядит позитивным.
Спектакль был организован в рамках месячника военно-патриотического воспитания в детском саду «Колосок» в селе Ершовка. В финале дети спели песню о солдатах, после чего Колобок решил, что пойдет служить, когда вырастет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru