Останина поддержала кукольный спектакль о Колобке, мечтающем служить в армии

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что не видит ничего предосудительного в кукольном спектакле о Колобке, который хочет служить в армии. В этом спектакле, показанном детям в Удмуртии, персонаж рассказывает, что спешит на службу, и в финале решает стать солдатом.

Останина пояснила, что дети часто видят военных на улицах и должны понимать, кто они такие. По ее мнению, спектакль, несмотря на необычную тему, представляет собой «нормальное мероприятие» для детей дошкольного возраста.