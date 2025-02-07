Останина поддержала кукольный спектакль о Колобке, мечтающем служить в армии

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что не видит ничего предосудительного в кукольном спектакле о Колобке, который хочет служить в армии. В этом спектакле, показанном детям в Удмуртии, персонаж рассказывает, что спешит на службу, и в финале решает стать солдатом.

Останина пояснила, что дети часто видят военных на улицах и должны понимать, кто они такие. По ее мнению, спектакль, несмотря на необычную тему, представляет собой «нормальное мероприятие» для детей дошкольного возраста.

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Она выразила мнение, что если бы Колобок попал в пасть лисы, то это могло бы восприниматься как жестокость, и на этом фоне желание Колобка стать солдатом выглядит позитивным.

Спектакль был организован в рамках месячника военно-патриотического воспитания в детском саду «Колосок» в селе Ершовка. В финале дети спели песню о солдатах, после чего Колобок решил, что пойдет служить, когда вырастет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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